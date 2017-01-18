Крушение «Боинга-747». Эксперты МАК разделились на три группы

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), прибывшие в Кыргызстан для расследования причин крушения «Боинга-747», разделились на три группы. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, одна группа работает именно на месте падения самолета, делает съемку, составляет схемы. «Вторая группа работает с сотрудниками аэропорта «Манас». Третья находится в «Кыргызаэронавигации», беседует с диспетчерами, проверяет журналы, как заступают на дежурство, как передают друг другу смену, как работает оборудование», - отметил глава Минтранса.

«Мы им помогаем в случае необходимости, сегодня, например, попросили вышку, дрон. Все предоставили», - добавил он.

«Завтра, возможно, дадут команду по сбору обломков борта. Аэропорт предоставил ангар, который устроил экспертов. Сейчас эти обломки лежат на площадке. Хвостовая часть до сих пор возвышается над одним домом. До этого мы ее не трогали, поскольку не было разрешения комиссии. Сейчас нам разрешили пилить крупные части лайнера, делать их транспортабельными и перевозить в ангар. Завтра начнут эту работу», - проинформировал Жамшитбек Калилов.

«Правительственный штаб по-прежнему на месте с утра до вечера. Работают те же сотрудники, что и три дня назад. На ночь остается оцепление со стороны МВД. Никто посторонний на площадку попасть не может», - резюмировал он.

Сколько пробудут представители МАК в Кыргызстане, не уточняется.