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Крушение «Боинга-747». На месте происшествия люди не мародерствуют, а помогают милиции

19/01/17 09:07, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На месте крушения турецкого «Боинга-747» люди не мародерствуют, а помогают милиционерам. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

 

Отмечается, что в день происшествия, 16 января, на месте крушения задержали мужчину, который собирал находившиеся в самолете вещи. Он живет неподалеку и хотел отнести их домой.

 

В МВД не хотят называть этот случай мародерством, отмечая, что пресечена попытка кражи. Мужчину после беседы отпустили под поручительство. Вероятнее всего, ему вынесут предупреждение.

 

«От МВД не было никакой информации о мародерстве. Местные жители, наоборот, нам помогают. Многие 17 января добровольно собрали вещи и передали сотрудникам милиции, находящимся в оцеплении», - пояснили в МВД.

 

Напомним, 16 января в 7.31 при заходе на посадку в аэропорту «Манас» потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено около 30 домов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43481/

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