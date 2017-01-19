Крещение Господне празднуют православные Кыргызстана

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Православные Кыргызстана празднуют сегодня Крещение Господне. Архиерейская служба проходит в селе Сосновка Жайылского района.
Глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии епископ Даниил прибыл в храм святого великомученика Дмитрия Солунского, чтобы провести праздничную службу. Сейчас небольшая сельская церковь полна людей. Праздничный молебен продлится до 12.00.
Однако самый массовый наплыв будет ближе к обеду, когда верующие пройдут крестным ходом до речки Карабалтинки. Там совершат обряд освящения воды и пройдут традиционные купания. Ожидается, что в них примут участие тысячи верующих практически со всей Чуйской области и соседнего Казахстана.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43482/