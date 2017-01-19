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Крещение Господне празднуют православные Кыргызстана
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Крещение Господне празднуют православные Кыргызстана

19/01/17 09:38, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Православные Кыргызстана празднуют сегодня Крещение Господне. Архиерейская служба проходит в селе Сосновка Жайылского района.

 

Глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии епископ Даниил прибыл в храм святого великомученика Дмитрия Солунского, чтобы провести праздничную службу. Сейчас небольшая сельская церковь полна людей. Праздничный молебен продлится до 12.00.

 

 

Однако самый массовый наплыв будет ближе к обеду, когда верующие пройдут крестным ходом до речки Карабалтинки. Там совершат обряд освящения воды и пройдут традиционные купания. Ожидается, что в них примут участие тысячи верующих практически со всей Чуйской области и соседнего Казахстана.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43482/

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