Крещение Господне празднуют православные Кыргызстана

Православные Кыргызстана празднуют сегодня Крещение Господне. Архиерейская служба проходит в селе Сосновка Жайылского района.

Глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии епископ Даниил прибыл в храм святого великомученика Дмитрия Солунского, чтобы провести праздничную службу. Сейчас небольшая сельская церковь полна людей. Праздничный молебен продлится до 12.00.

Однако самый массовый наплыв будет ближе к обеду, когда верующие пройдут крестным ходом до речки Карабалтинки. Там совершат обряд освящения воды и пройдут традиционные купания. Ожидается, что в них примут участие тысячи верующих практически со всей Чуйской области и соседнего Казахстана.