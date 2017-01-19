Крушение «Боинга-747». Черные ящики отправили в Москву

Черные ящики потерпевшего крушение в Кыргызстане турецкого транспортного самолета «Боинг-747» отправили сегодня в 7.30 в Москву для расшифровки. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, накануне комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обследовала место крушения. Сегодня работа продолжится. Ожидается, что к концу дня специалисты разрешат перевезти обломки в ангар.

Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно Подробнее «Разбившийся «Боинг» относительно новый. Бортописцы тоже обновленные. Если в Москве не смогут считать информацию, их отправят во Францию или США. Визуально они очень повреждены, обгорели. Но специалисты надеются, что внутри целые», - сказал Жамшитбек Калилов.

Отправлены на родину и тела турецких пилотов. Неопознанным остается тело одного погибшего. Скорее всего, это член экипажа, так как заявлений от родственников погибших не поступало.

В результате крушения «Боинга-747» 16 января близ аэропорта «Манас» погибли 38 человек.