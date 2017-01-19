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Крушение «Боинга-747». Активисты начали передавать деньги семьям погибших

19/01/17 10:17, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В Бишкеке активисты начали передавать деньги семьям погибших в результате крушения 16 января турецкого «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили организаторы акции.

 

Накануне четыре семьи получили по 50 тысяч сомов для организации похорон. Им передали одежду и продукты питания.

 

Крушение «Боинга-747». Пункты сбора помощи (обновлено)

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Активисты собрали 1 миллион 320 тысяч сомов и $1 тысячу 110 (без учета переданных средств), фонд «Помогать легко» - 407 тысяч 866 сомов и $200.

 

На спецсчет МЧС КР поступило 5 миллионов 723 тысячи 783 сома 35 тыйынов.

 

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по указанным реквизитам:

 

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

 

г.Ош, улица Моминова, 11

 

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г.Ошу.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43488/

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