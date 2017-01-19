В аэропорту «Манас» ничего не знают о грузе, который доставлял разбившийся «Боинг-747»

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» ИА «24.kg» подтвердили, что турецкий грузовой борт регулярно садился в Бишкеке.

По данным сотрудников аэропорта, борт запросил посадку. «Мы не можем сказать, требовалась им дозаправка или они хотели оставить груз. Но рейс был регулярным», - добавили в «Манасе».

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев потребовал создать депутатскую комиссию для выяснения истинных причин крушения «Боинга». По мнению депутата, правительственные чиновники скрывают правду. В частности, об истинных причинах посадки самолета и задачах выполняемого рейса.

«Судя по письму от компании - владельца воздушного судна ACT Airlines, им не нужна была дозаправка. Они хотели оставить груз. Нам известно, что на борту было свыше 83 тонн электроники. Это где-то 200 тысяч сотовых телефонов. Есть подозрение, что наши чиновники занимаются контрабандой. С одного такого рейса можно выручить $25 миллионов. А если таких полетов было свыше 50, то получается в среднем до $1 миллиарда. Народ, думаю, имеет право знать правду», - отметил Омурбек Текебаев.

Грузовой самолет «Боинг-747» упал утром 16 января на дома в селе Дачи СУ. Он выполнял рейс по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул.

Ранее первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что в Бишкеке самолет должен был сесть для дозаправки.

По данным Министерства здравоохранения, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек.