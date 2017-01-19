Крушение «Боинга-747». Минтрансу ничего не известно о грузе, который хотели оставить в «Манасе»

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Министерству транспорта и дорог Кыргызстана ничего не известно о грузе, который хотели выгрузить из разбившегося «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.
Ранее представитель компании - владельца воздушного судна ACT Airlines Айше Кынран заявила, что у самолета было достаточно топлива. «Боинг-747» приземлялся в Бишкеке для того, чтобы разгрузиться.
У депутатов Жогорку Кенеша есть информация относительно груза, который хотели оставить в Бишкеке. По словам Омурбека Текебаева, от общественности скрывают правду. «Боинг» может лететь на расстояние 13 тысяч километров без дозаправки. У меня есть письмо от турецкой компании, у них не было надобности заправляться в Кыргызстане», - сказал он.
Напомним, 16 января в 7.31 возле «Манаса» потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Он не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на жилые дома поселка Дачи СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43496/