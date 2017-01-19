Крушение «Боинга-747». Минтрансу ничего не известно о грузе, который хотели оставить в «Манасе»

Министерству транспорта и дорог Кыргызстана ничего не известно о грузе, который хотели выгрузить из разбившегося «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.

Ранее представитель компании - владельца воздушного судна ACT Airlines Айше Кынран заявила, что у самолета было достаточно топлива. «Боинг-747» приземлялся в Бишкеке для того, чтобы разгрузиться.

Однако министру транспорта и дорог ничего об этом не известно. «Самолет шел на техническую посадку, чтобы дозаправиться. Рейс из Гонконга в Стамбул осуществляли на протяжении 3-4 месяцев. Ни о каком грузе для Бишкека я ничего не знаю», - заверил Жамшитбек Калилов.

У депутатов Жогорку Кенеша есть информация относительно груза, который хотели оставить в Бишкеке. По словам Омурбека Текебаева, от общественности скрывают правду. «Боинг» может лететь на расстояние 13 тысяч километров без дозаправки. У меня есть письмо от турецкой компании, у них не было надобности заправляться в Кыргызстане», - сказал он.

Напомним, 16 января в 7.31 возле «Манаса» потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Он не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на жилые дома поселка Дачи СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа.