RSS
facebookfacebookgoogale+
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Опасные игрушки. На свой страх и риск
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 20 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 11:47
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». Минтрансу ничего не известно о грузе, который хотели оставить в «Манасе»

19/01/17 11:10, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Министерству транспорта и дорог Кыргызстана ничего не известно о грузе, который хотели выгрузить из разбившегося «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.

 

Ранее представитель компании - владельца воздушного судна ACT Airlines Айше Кынран заявила, что у самолета было достаточно топлива. «Боинг-747» приземлялся в Бишкеке для того, чтобы разгрузиться.

 

Однако министру транспорта и дорог ничего об этом не известно. «Самолет шел на техническую посадку, чтобы дозаправиться. Рейс из Гонконга в Стамбул осуществляли на протяжении 3-4 месяцев. Ни о каком грузе для Бишкека я ничего не знаю», - заверил Жамшитбек Калилов. 

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

Подробнее

У депутатов Жогорку Кенеша есть информация относительно груза, который хотели оставить в Бишкеке. По словам Омурбека Текебаева, от общественности скрывают правду. «Боинг» может лететь на расстояние 13 тысяч километров без дозаправки. У меня есть письмо от турецкой компании, у них не было надобности заправляться в Кыргызстане», - сказал он.

 

Напомним, 16 января в 7.31 возле «Манаса» потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Он не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на жилые дома поселка Дачи СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43496/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ