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Кадыр Маликов: В Кыргызстане наблюдается усталость общества от власти

19/01/17 12:07, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

«Сегодня в Кыргызстане наблюдается некая усталость общества от власти, о чем свидетельствует низкая явка на выборах. При таком положении дел есть риск, что людей могут завлечь сторонники радикальных религиозных взглядов», - сказал на круглом столе «Роль ислама в светском Кыргызстане» директор аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов.

 

По его словам, в странах, где официально придерживаются демократических норм, а на самом деле установился авторитарный режим, назревает конфликт из-за социальной несправедливости.

 

«Эти государства постепенно превращаются в коррупционную схему, в Кыргызстане же мы открыто говорим об этом и открыто беремся с этим, то есть умеем говорить о проблемах. Другой вопрос - как они решаются», - сказал Кадыр Маликов.

 

Эксперт отметил, что мы живем в национальном светском государстве, и поэтому необходимо находить точки объединения людей различных конфессий и национальностей. Во всех странах со светским управлением, где большинство населения составляют мусульмане, ведут дискуссии по этому поводу.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43506/

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