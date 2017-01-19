Кадыр Маликов: В Кыргызстане наблюдается усталость общества от власти

«Сегодня в Кыргызстане наблюдается некая усталость общества от власти, о чем свидетельствует низкая явка на выборах. При таком положении дел есть риск, что людей могут завлечь сторонники радикальных религиозных взглядов», - сказал на круглом столе «Роль ислама в светском Кыргызстане» директор аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов.

По его словам, в странах, где официально придерживаются демократических норм, а на самом деле установился авторитарный режим, назревает конфликт из-за социальной несправедливости.

«Эти государства постепенно превращаются в коррупционную схему, в Кыргызстане же мы открыто говорим об этом и открыто беремся с этим, то есть умеем говорить о проблемах. Другой вопрос - как они решаются», - сказал Кадыр Маликов.

Эксперт отметил, что мы живем в национальном светском государстве, и поэтому необходимо находить точки объединения людей различных конфессий и национальностей. Во всех странах со светским управлением, где большинство населения составляют мусульмане, ведут дискуссии по этому поводу.