Крушение «Боинга-747». Президент Кыргызстана высоко оценил помощь общественности пострадавшим

Президент Алмазбек Атамбаев обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым ход работ по оказанию помощи пострадавшим в результате крушения «Боинга-747».

По данным пресс-службы главы КР, все пострадавшие обеспечены необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжаются. На месте крушения самолета развернута мобильная клиника. Оказана помощь в организации похорон.

Алмазбек Атамбаев выразил от имени народа страны глубокую признательность и благодарность всем неравнодушным гражданам, активистам, сплотившимся перед общим горем, а также сотрудникам соответствующих государственных структур, добровольцам, оказывающим помощь в ликвидации последствий крушения.

«Несмотря на тяжелые условия, холод, пожар, они спасали людей и продолжают помогать пострадавшим. Среди откликнувшихся на постигшую сограждан беду немало пенсионеров и детей. Их моральная и материальная поддержка, самоотверженная и слаженная работа спасателей и медиков, честная жизненная позиция многих гражданских активистов красноречиво свидетельствуют о том, что в нашем обществе преобладают здоровые, созидательные силы, способные даже во время суровых испытаний судьбы сплотиться и подставить дружеское плечо поддержки», - отметил глава КР.

Он поручил правительству проработать вопросы обеспечения юридической поддержки семей погибших и пострадавших в решении проблем выплаты компенсаций и в отстаивании их законных прав.