Крушение «Боинга-747». Президент Кыргызстана высоко оценил помощь общественности пострадавшим

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Президент Алмазбек Атамбаев обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым ход работ по оказанию помощи пострадавшим в результате крушения «Боинга-747».
По данным пресс-службы главы КР, все пострадавшие обеспечены необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжаются. На месте крушения самолета развернута мобильная клиника. Оказана помощь в организации похорон.
Алмазбек Атамбаев выразил от имени народа страны глубокую признательность и благодарность всем неравнодушным гражданам, активистам, сплотившимся перед общим горем, а также сотрудникам соответствующих государственных структур, добровольцам, оказывающим помощь в ликвидации последствий крушения.
Он поручил правительству проработать вопросы обеспечения юридической поддержки семей погибших и пострадавших в решении проблем выплаты компенсаций и в отстаивании их законных прав.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43513/