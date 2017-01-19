Премьер-министр Кыргызстана возглавил оргкомитет по проведению Года нравственности, воспитания и культуры

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В Кыргызстане создан оргкомитет по подготовке и проведению Года нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Согласно распоряжению, возглавит его премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Комитету поручено до 5 февраля утвердить план работы.
Как отмечается, финансирование предусмотрено в пределах утвержденных бюджетов задействованных государственных органов и организаций, а также за счет привлеченных средств.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43514/