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Премьер-министр Кыргызстана возглавил оргкомитет по проведению Года нравственности, воспитания и культуры

19/01/17 13:04, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане создан оргкомитет по подготовке и проведению Года нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Согласно распоряжению, возглавит его премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Комитету поручено до 5 февраля утвердить план работы.

 

Как отмечается, финансирование предусмотрено в пределах утвержденных бюджетов задействованных государственных органов и организаций, а также за счет привлеченных средств.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43514/

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