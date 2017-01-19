Двух человек осудили по делу о перезахоронении баптистки на юге Кыргызстана

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По три года тюрьмы получили двое обвиняемых в воспрепятствовании захоронению на местном кладбище женщины, придерживавшейся христианского-баптистского вероучения. Решение принял 12 января Ала-Букинский районный суд, сообщил «Азаттык».
Однако первый год наказания в качестве испытательного срока они проведут под домашним арестом. В случае нарушения ограничения их отправят в тюрьму. Решение приняли с учетом их семейных обстоятельств.
Еще один фигурант по этому делу освобожден.
Пострадавшая сторона не согласна с решением суда и намерена обратиться в областной суд.
Уголовное дело возбудили по статье 263 («Надругательство над телами умерших и местом их захоронения») УК КР. Всего обвиняемыми по делу проходили пять человек, двоих из них задержали в декабре 2016 года в Бишкеке.
В отношении двух обвиняемых следственные мероприятия еще не завершились.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43517/