Двух человек осудили по делу о перезахоронении баптистки на юге Кыргызстана

По три года тюрьмы получили двое обвиняемых в воспрепятствовании захоронению на местном кладбище женщины, придерживавшейся христианского-баптистского вероучения. Решение принял 12 января Ала-Букинский районный суд, сообщил «Азаттык».

Однако первый год наказания в качестве испытательного срока они проведут под домашним арестом. В случае нарушения ограничения их отправят в тюрьму. Решение приняли с учетом их семейных обстоятельств.

Еще один фигурант по этому делу освобожден.

Пострадавшая сторона не согласна с решением суда и намерена обратиться в областной суд.

В Ала-Букинском районе тело 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой дважды перезахоронили. Ни на мусульманском, ни на христианском кладбище не нашлось места для усопшей из-за ее религиозных взглядов. В итоге женщину перезахоронили на отдаленном участке.

Уголовное дело возбудили по статье 263 («Надругательство над телами умерших и местом их захоронения») УК КР. Всего обвиняемыми по делу проходили пять человек, двоих из них задержали в декабре 2016 года в Бишкеке.

В отношении двух обвиняемых следственные мероприятия еще не завершились.