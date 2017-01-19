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От детей детям: алматинцы помогают кыргызстанцам, пострадавшим от крушения «Боинга-747»

19/01/17 13:42, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Деньги, переданные алматинскими детьми, которые разбили свою копилку, чтобы помочь детям в Кыргызстане, передадут из рук в руки пострадавшим от крушения «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» рассказал гражданский активист Максат Конушалиев.

 

По его словам, гражданские активисты, волонтеры из Кыргызстана поехали в Алматы, чтобы из пунктов сбора помощи пострадавшим жителям поселка Дачи СУ забрать гуманитарную помощь для передачи ее адресатам.

 

Как рассказал Максат Конушалиев, они поедут в несколько населенных пунктов: в села Дачи СУ и Манас, в Бишкек, посетят детскую городскую больницу №3, а также МЧС КР.

 

«Мы передадим новые вещи и продукты питания. Есть и личная посылка: это деньги детей из Алматы, которые разбили свою копилку», - сказал волонтер.

 

В настоящее время гуманитарный груз из Алматы везут три машины. Они пересекли кыргызско-казахскую границу и направляются в первый пункт назначения – село Дачи СУ.

 

Как рассказал Максат Конушалиев, на границе их встретили официальные лица, груз сопровождают представители МВД КР.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43519/

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