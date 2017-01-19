Спортзал для детей построили: полы неровные, на стенах плесень

Спортзал в средней школе в селе Сыны Аксыйского района Джалал-Абадской области, построенный по инициативе и при поддержке президента КР, возведен с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

По ее данным, объект возводило ОсОО «Фаиз», которое выиграло тендер на строительство.

На строительство ушло 14 миллионов сомов. Несмотря на то, что пол в помещении был дважды заменен, он все равно остался неровным.

Кроме того, протекает крыша, а вентиляторы малой мощности не позволяют проветривать зал, из-за чего потолок покрывается плесенью.

Глава области Кыянбек Сатыбалдиев, который лично осмотрел объект, дал поручение устранить недостатки.

В школе учатся 595 учеников и работают 38 учителей.