Спортзал для детей построили: полы неровные, на стенах плесень

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Спортзал в средней школе в селе Сыны Аксыйского района Джалал-Абадской области, построенный по инициативе и при поддержке президента КР, возведен с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.
По ее данным, объект возводило ОсОО «Фаиз», которое выиграло тендер на строительство.
На строительство ушло 14 миллионов сомов. Несмотря на то, что пол в помещении был дважды заменен, он все равно остался неровным.
Кроме того, протекает крыша, а вентиляторы малой мощности не позволяют проветривать зал, из-за чего потолок покрывается плесенью.
Глава области Кыянбек Сатыбалдиев, который лично осмотрел объект, дал поручение устранить недостатки.
В школе учатся 595 учеников и работают 38 учителей.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43521/