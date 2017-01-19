В Таласе депутаты от СДПК и «Кыргызстана» не явились на заседание горкенеша

Сегодня на сессию Таласского горкенеша не явились депутаты от СДПК и партии «Кыргызстан», тем самым сорвав ее. Об этом сообщили в секретариате «Онугуу-Прогресса».

По их данным, сегодня должна была формироваться коалиция большинства, как и в других городах, где избраны новые депутаты.

Отмечается, что в новых составах горкенешей коалицию создают партии СДПК и «Республика – Ата Журт» как стратегические партнеры. Однако новоизбранные депутаты СДПК по неизвестной причине на заседание не явились.

Ранее, 12 января, в Джалал-Абаде фракция СДПК, не войдя в коалицию большинства, парализовала работу горкенеша.