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Энергетики в Кыргызстане борются с грызунами

19/01/17 15:38, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей (филиал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» борется с грызунами на энергообъектах. Об этом сообщила пресс-служба ОАО.

 

По ее данным, грызуны на подстанциях повреждают изоляцию кабелей, проходящих по подземным путям, что приводит к коротким замыканиям и отключениям оборудования.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43529/

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