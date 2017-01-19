Энергетики в Кыргызстане борются с грызунами

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Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей (филиал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» борется с грызунами на энергообъектах. Об этом сообщила пресс-служба ОАО.
По ее данным, грызуны на подстанциях повреждают изоляцию кабелей, проходящих по подземным путям, что приводит к коротким замыканиям и отключениям оборудования.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43529/