Энергетики в Кыргызстане борются с грызунами

Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей (филиал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» борется с грызунами на энергообъектах. Об этом сообщила пресс-служба ОАО.

По ее данным, грызуны на подстанциях повреждают изоляцию кабелей, проходящих по подземным путям, что приводит к коротким замыканиям и отключениям оборудования.