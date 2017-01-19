Директор израсходовал деньги для ремонта школы. Дети мерзнут. Аким молчит.

«Школе №23 села Кара-Жыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области на ремонт отопительной системы выделено 190 тысяч сомов, но из-за безответственности директора, который израсходовал деньги неправильно, дети мерзли целый месяц, а аким района не отменил занятия и оберегает директора, вместо того чтобы принять меры», - сказал депутат Кара-Жыгачского айыльного кенеша Муратбек Турдубаев на встрече с полномочным представителем правительства в регионе Кыянбеком Сатыбалдиевым.

По данным пресс-службы полномочного представителя, 25 ноября 2016 года в школе вышла из строя система отопления, так как летом ремонт проведен некачественно.

Как сообщается, только когда местные депутаты и родители начали беспокоиться о здоровье детей, глава айыл окмоту поставил в классы электрообогреватели, которые тоже не дали необходимого тепла.

Полномочный представитель обещал принять меры в отношении директора школы №23 Тынчтыкбека Биримкулова, говорится в сообщении.

В данной школе учатся 840 учеников.