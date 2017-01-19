Крушение «Боинга-747». Данные Минтранса и МЧС разнятся

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Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Жунус уулу обвинил руководство аэропорта «Манас» в нерасторопности. По его словам, многие из погибших в результате крушения авиалайнера «Боинг-747» скончались от ожогов. Пожарные расчеты якобы прибыли на место чрезвычайного происшествия спустя 40 минут.
Министерство транспорта и дорог и Министерство чрезвычайных ситуаций представили хронику проводимых мероприятий спасательных служб. ИА «24.kg» предлагает читателям сравнить информацию ведомств.
При сравнении видны нестыковки по времени.
Министерство ЧС: сигнал от граждан на пульт «112» о падении самолета поступает в 7.25.
Как пояснил ИА «24.kg» начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС КР Мухаммед Сваров, по регламенту при получении сигнала силы экстренного реагирования в течение одной минуты выезжают на место.
Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибли 38 человек, четверо из которых члены экипажа.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43543/