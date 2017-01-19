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Крушение «Боинга-747». Данные Минтранса и МЧС разнятся

19/01/17 17:22, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО, Анара МАМЫТОВА

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Жунус уулу обвинил руководство аэропорта «Манас» в нерасторопности. По его словам, многие из погибших в результате крушения авиалайнера «Боинг-747» скончались от ожогов. Пожарные расчеты якобы прибыли на место чрезвычайного происшествия спустя 40 минут.

 

Министерство транспорта и дорог и Министерство чрезвычайных ситуаций представили хронику проводимых мероприятий спасательных служб. ИА «24.kg» предлагает читателям сравнить информацию ведомств.

 

 

При сравнении видны нестыковки по времени.

 

Министерство ЧС: сигнал от граждан на пульт «112» о падении самолета поступает в 7.25.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

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По данным Минтранса, в аэропорту уже в 7.20 объявлена тревога, но только в 7.31 спасатели и пожарные «Манаса» выезжают на место ЧП. Информация о том, чем они занимались в течение 11 минут, отсутствует.

 

Как пояснил ИА «24.kg» начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС КР Мухаммед Сваров, по регламенту при получении сигнала силы экстренного реагирования в течение одной минуты выезжают на место.  

 

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Итак, Минтранс утверждает, что в 7.31 спасатели и пожарные ОАО «МАМ» только выезжают, по информации же МЧС в 7.26 они уже выехали и в 7.30 приступили к тушению пожара. 

 

Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибли 38 человек, четверо из которых члены экипажа.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43543/

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