МИД Кыргызстана проверяет, есть ли наши граждане среди жертв землетрясения в Италии

В Италии произошло землетрясение, затронувшее регионы Лацио, Абруццо и Марке. Эпицентр находился в 28 километрах к югу-западу от города Асколи-Пичено (регион Марке) на глубине 10 километров .

К вечеру вчерашнего дня зафиксировано четыре подземных толчка магнитудой от 5,1 до 5,5 по шкале Рихтера. В результате землетрясения в провинции Абруццо сошла снежная лавина, которая накрыла небольшой горный отель «Rigopiano di Farindola». По данным из различных источников, в гостинице находилось около 30 человек, многие из которых иностранцы.

Посольство Кыргызстана в Женеве направило запрос в Департамент гражданской защиты Италии и в местные администрации пострадавших районов относительно возможных жертв из числа граждан КР.