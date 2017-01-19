МИД Кыргызстана проверяет, есть ли наши граждане среди жертв землетрясения в Италии

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В Италии произошло землетрясение, затронувшее регионы Лацио, Абруццо и Марке. Эпицентр находился в
К вечеру вчерашнего дня зафиксировано четыре подземных толчка магнитудой от 5,1 до 5,5 по шкале Рихтера. В результате землетрясения в провинции Абруццо сошла снежная лавина, которая накрыла небольшой горный отель «Rigopiano di Farindola». По данным из различных источников, в гостинице находилось около 30 человек, многие из которых иностранцы.
Посольство Кыргызстана в Женеве направило запрос в Департамент гражданской защиты Италии и в местные администрации пострадавших районов относительно возможных жертв из числа граждан КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43546/