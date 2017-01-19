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МИД Кыргызстана проверяет, есть ли наши граждане среди жертв землетрясения в Италии

19/01/17 17:48, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Италии произошло землетрясение, затронувшее регионы Лацио, Абруццо и Марке. Эпицентр находился в 28 километрах к югу-западу от города Асколи-Пичено (регион Марке) на глубине 10 километров.

 

К вечеру вчерашнего дня зафиксировано четыре подземных толчка магнитудой от 5,1 до 5,5 по шкале Рихтера. В результате землетрясения в провинции Абруццо сошла снежная лавина, которая накрыла небольшой горный отель «Rigopiano di Farindola». По данным из различных источников, в гостинице находилось около 30 человек, многие из которых иностранцы.

 

Посольство Кыргызстана в Женеве направило запрос в Департамент гражданской защиты Италии и в местные администрации пострадавших районов относительно возможных жертв из числа граждан КР.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43546/

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