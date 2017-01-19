20 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 19/01/17 20:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 0.00-16.00 - улицы Льва Толстого, Логвиненко, Панфилова и 18-я линия.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 - село Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый и Южный);
- Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Забайкальская, Школьная, Олимпийская, Северная, Дружбы и Новая);
- село Торт-Куль;
- село Беш-Терек (кошары);
- 10.00-16.00 - села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый).
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