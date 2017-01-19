В Италии спасатели добрались до гостиницы, разрушенной во время землетрясения

Итальянские спасатели добрались до заваленной снежной лавиной и разрушенной во время землетрясения гостиницы. В отеле Rigopiano находились около 30 человек, в основном туристы. Об этом сообщают российские СМИ.

Посольство Кыргызстана в Женеве направило запрос в Департамент гражданской защиты Италии и в местные администрации пострадавших районов относительно возможных жертв из числа граждан КР.

Напомним, в Италии в ночь на 18 января при землетрясении сошла лавина и накрыла отель Rigopiano. В этот момент там находились около 30 человек. По данным итальянских СМИ, есть погибшие.