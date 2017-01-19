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В Италии спасатели добрались до гостиницы, разрушенной во время землетрясения

19/01/17 19:27, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Итальянские спасатели добрались до заваленной снежной лавиной и разрушенной во время землетрясения гостиницы. В отеле Rigopiano находились около 30 человек, в основном туристы. Об этом сообщают российские СМИ.

 

Посольство Кыргызстана в Женеве направило запрос в Департамент гражданской защиты Италии и в местные администрации пострадавших районов относительно возможных жертв из числа граждан КР.

 

 

Напомним, в Италии в ночь на 18 января при землетрясении сошла лавина и накрыла отель Rigopiano. В этот момент там находились около 30 человек. По данным итальянских СМИ, есть погибшие.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43555/

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