В Италии спасатели добрались до гостиницы, разрушенной во время землетрясения

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Итальянские спасатели добрались до заваленной снежной лавиной и разрушенной во время землетрясения гостиницы. В отеле Rigopiano находились около 30 человек, в основном туристы. Об этом сообщают российские СМИ.
Посольство Кыргызстана в Женеве направило запрос в Департамент гражданской защиты Италии и в местные администрации пострадавших районов относительно возможных жертв из числа граждан КР.
Напомним, в Италии в ночь на 18 января при землетрясении сошла лавина и накрыла отель Rigopiano. В этот момент там находились около 30 человек. По данным итальянских СМИ, есть погибшие.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43555/