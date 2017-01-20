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В мэрии Бишкека обещают сохранить в бюджете-2017 доплаты учителям и врачам. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном муниципалитете.
Отметим, мэрия еще не внесла главный финансовый документ на рассмотрение депутатам городского кенеша.
«Сейчас мы только формируем бюджет. Он останется социально ориентированным. Все доплаты останутся, как и в прежние годы», - отметили в мэрии.
Напомним, республиканский бюджет принят в конце декабря. По закону местный бюджет должны утвердить после республиканского в течение двух месяцев.
В муниципалитете отметили, что внесут бюджет на рассмотрение депутатов БГК «максимум в середине февраля».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43559/