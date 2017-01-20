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В мэрии Бишкека обещают сохранить в бюджете-2017 доплаты учителям и врачам

20/01/17 09:48, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В мэрии Бишкека обещают сохранить в бюджете-2017 доплаты учителям и врачам. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном муниципалитете. 

 

Отметим, мэрия еще не внесла главный финансовый документ на рассмотрение депутатам городского кенеша.

 

«Сейчас мы только формируем бюджет. Он останется социально ориентированным. Все доплаты останутся, как и в прежние годы», - отметили в мэрии.

 

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Напомним, республиканский бюджет принят в конце декабря. По закону местный бюджет должны утвердить после республиканского в течение двух месяцев.

 

В муниципалитете отметили, что внесут бюджет на рассмотрение депутатов БГК «максимум в середине февраля».

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43559/

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