В мэрии Бишкека обещают сохранить в бюджете-2017 доплаты учителям и врачам. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном муниципалитете.

Отметим, мэрия еще не внесла главный финансовый документ на рассмотрение депутатам городского кенеша.

«Сейчас мы только формируем бюджет. Он останется социально ориентированным. Все доплаты останутся, как и в прежние годы», - отметили в мэрии.

Напомним, республиканский бюджет принят в конце декабря. По закону местный бюджет должны утвердить после республиканского в течение двух месяцев.

В муниципалитете отметили, что внесут бюджет на рассмотрение депутатов БГК «максимум в середине февраля».