Найдено тело одного из рыбаков, утонувших в озере Иссык-Куль

В Джети-Огузском районе обнаружили тело одного из двух пропавших рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

Тело 20-летнего Ж. уулу Э. водолазы достали со дна озера и передали родственникам. Поиски второго рыбака продолжаются.

Напомним, мужчины пропали 16 января.