Найдено тело одного из рыбаков, утонувших в озере Иссык-Куль

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В Джети-Огузском районе обнаружили тело одного из двух пропавших рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
Тело 20-летнего Ж. уулу Э. водолазы достали со дна озера и передали родственникам. Поиски второго рыбака продолжаются.
Напомним, мужчины пропали 16 января.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43563/