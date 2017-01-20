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Найдено тело одного из рыбаков, утонувших в озере Иссык-Куль

20/01/17 10:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Джети-Огузском районе обнаружили тело одного из двух пропавших рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

Тело 20-летнего Ж. уулу Э. водолазы достали со дна озера и передали родственникам. Поиски второго рыбака продолжаются.

 

Напомним, мужчины пропали 16 января.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43563/

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