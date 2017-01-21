Как усыновить ребенка в Кыргызстане

В результате крушения турецкого «Боинга-747» потеряли родителей два ребенка. Истории мальчишек тронули кыргызстанцев до глубины души.

Первоклассник Санжар Дербишалиев рано утром ушел в школу. Вернувшись, узнал, что родители, брат и четырехмесячная сестренка погибли под обломками лайнера.

Семилетний Жакшылык Шералиев потерял родителей и двух сестер. Его отец и мать приехали из Баткенской области и в поселке Дача СУ снимали дом. Мальчик остался в живых чудом.

После трагедии многие хотели приютить или усыновить детей. Пока же они находятся у родственников.

Но в Кыргызстане много детей, которые живут в приютах. И, может быть, кто-то захочет подарить семью именно им.

Что нужно знать об усыновлении

При устройстве ребенка необходимо учитывать его этническое происхождение, принадлежность к религии и культуре, родной язык, возможность обеспечить преемственность в воспитании и образовании.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается. За исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.

Для усыновления ребенка, достигшего 10 лет, необходимо получить его согласие.

Порядок усыновления ребенка

Заявление подается в органы опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения ребенка.

Органы опеки и попечительства обязаны изучить условия жизни усыновителя, проверить, нет ли препятствий для усыновления, будет ли оно отвечать интересам ребенка.

В течение месяца материалы об усыновлении рассматривает местная государственная администрация или мэрия.

Потенциальным родителям следует представить:

заявление;

копию свидетельства о браке;

при усыновлении ребенка одним из супругов – согласие другого супруга;

медицинское заключение о состоянии здоровья;

справку с места работы о занимаемой должности и заработной плате;

характеристику с места работы;

автобиографию;

выписку из домовой книги;

справку об отсутствии судимости;

акт по результатам обследования условий жизни, составленный органом опеки и попечительства по месту жительства.

Возможно, после личной беседы с органами опеки потребуются дополнительные документы.

Кто может усыновить ребенка

Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане обоего пола. Лица, не состоящие в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

Если несколько лиц хотят усыновить одного ребенка, преимущество отдается родственникам.

Разница в возрасте между усыновителем и ребенком должна составлять не менее 16 лет.

Кто не может усыновить ребенка

лица, признанные судом недееспособными;

лишенные ранее родительских прав;

отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей;

те, кто по состоянию здоровья не может воспитывать ребенка;

лица, не имеющие постоянного дохода;

люди, у которых нет постоянного места жительства.

Тайна усыновления ребенка

Законодательство Кыргызстана охраняет тайну усыновления. Должностные лица, вынесшие решение об усыновлении ребенка или осуществившие государственную регистрацию усыновления, обязаны сохранять тайну.

Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности.