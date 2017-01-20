Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 12 миллионов сомов

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По состоянию на 10.00 на специальный счет МЧС поступило 12 миллионов 423,406 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
По Ошу: ул.Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по Ошу.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43568/