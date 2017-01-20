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Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 12 миллионов сомов

20/01/17 10:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

По состоянию на 10.00 на специальный счет МЧС поступило 12 миллионов 423,406 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по реквизитам:

 

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

По Ошу: ул.Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Ошу.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43568/

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