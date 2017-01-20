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ГСИН рассказала о создании службы пробации

20/01/17 14:20, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане Уголовно-исполнительные инспекции преобразуют в Службу пробации. Об этом сообщает Государственная служба исполнения наказаний КР.

 

По ее данным, решение принято на основе Закона КР «О пробации».

 

В проекте новой редакции УК предусмотрена статья «Освобождение от наказания с применением пробационного надзора», где суд при назначении наказания в виде лишения свободы на срок не более 5 лет, учитывая тяжесть преступления, личность виновного, его согласие на применение пробации, а также другие обстоятельства дела, может принимать решение о возможности исправления осужденного без отбывания наказания.

 

Отмечается, что новшество не применяется к лицам, осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления, иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим в КР, а также к совершившим посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетнего.

 

В задачи Службы входит создание условий для исправления и ресоциализации осужденных, обеспечение безопасности общества и государства, предупреждение новых правонарушений.

 

По предварительным расчетам, на работу органов пробации, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, требуется дополнительно 200 штатных единиц к уже имеющимся в штате инспекции, а в общем на содержание сотрудников требуется 252 миллиона сомов в год.

 

Ожидается, что в первое время становления Служба пробации будет действовать в рамках ГСИН, а со временем преобразуется в самостоятельное ведомство.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43594/

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