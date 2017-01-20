Погода в Кыргызстане на 21-22 января: в отдельных районах снег

В Кыргызстане 21-22 января в отдельных районах возможен снег.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью -4 градуса, днем до +6.

День увеличится до 9 часов 34 минут.

В Чуйской области 21 января ночью без осадков, днем и ночью 22 января в отдельных районах снег. Температура в субботу-воскресенье до -7 градусов ночью, +6 днем.

В субботу днем в Ошской, Джалал-Абадской областях в отдельных районах снег, ночью без осадков. В Баткенской – без осадков. В воскресенье ночью местами снег. Температура ночью -7…-2, днем до +6 градусов.

В Нарынской области без осадков. В субботу-воскресенье ожидается до -29 градусов ночью и -15…-10 днем.

В Иссык-Кульской области без осадков, температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем +6.

В Таласской области 22 января ночью местами снег. Температура ночью до -8, а днем +6 градусов.

На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы.