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Погода в Кыргызстане на 21-22 января: в отдельных районах снег

20/01/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане 21-22 января в отдельных районах возможен снег.

 

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью -4 градуса, днем до +6.

 

День увеличится до 9 часов 34 минут.

 

В Чуйской области 21 января ночью без осадков, днем и ночью 22 января в отдельных районах снег. Температура в субботу-воскресенье до -7 градусов ночью, +6 днем.

 

В субботу днем в Ошской, Джалал-Абадской областях в отдельных районах снег, ночью без осадков. В Баткенской – без осадков. В воскресенье ночью местами снег. Температура ночью -7…-2, днем до +6 градусов.

 

В Нарынской области без осадков. В субботу-воскресенье ожидается до -29 градусов ночью и -15…-10 днем.

 

В Иссык-Кульской области без осадков, температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем +6.

 

В Таласской области 22 января ночью местами снег. Температура ночью до -8, а днем +6 градусов.

 

На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43601/

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