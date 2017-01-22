Неделя-24: что вы могли пропустить

Трагедия у аэропорта «Манас», где на дачный поселок рухнул транспортный «Боинг-747», отодвинула далеко на задний план все остальные темы. Многие материалы посвящены именно авиакатастрофе. Но были на уходящей неделе и другие события, о которых мы не могли промолчать.

Авиакатастрофа. Подробности

Журналисты ИА «24.kg» передавали новости с места крушения «Боинга-747» практически с первых минут катастрофы. Именно они и стали основой большой подборки, где поминутно расписано все происходившее в «черный понедельник» 16 января – «Авиакатастрофа турецкого самолета в Бишкеке. Трансляция».

Началось же все с первого сообщения и первых фотографий нашего корреспондента Анастасии Бенгард, которая оказалась на месте крушения в самые первые минуты, когда спасатели только приступили к тушению пожара. Ее впечатления от уведенного легли в основу материала «Крушение «Боинга»: кровавое утро…»

Трагедия в селе Дачи СУ неожиданно мобилизовала простых жителей Бишкека. Простые люди и волонтеры через социальные сети организовали сбор вещей и денег для пострадавших. Поэтому мы не могли пройти мимо этих самоотверженных людей, посвятив им отдельный материал – «Волонтеры. Когда милосердие не просто слово».

Авиакатастрофа высветила и еще одну большую проблему – законность построек в пострадавшем селе Дачи СУ. По данным одних официальных источников, поселок был вполне законным, по другим – совсем нет. Из-за этого встал вопрос – получат ли люди компенсации за утрату жилья. Все противоречивые ответы чиновников, мнения владельцев домов в этом селе, его карту-схему и другие документы мы собрали в материал «Дачи СУ. Поселок, которого вроде бы нет».

Отдельную публикацию «Жертвы крушения «Боинга-747». С ними прощается Кыргызстан» мы посвятили кыргызстанцам, которые погибли в селе Дачи СУ под обломками своих домов и транспортного самолета. Собрали фотографии и краткие истории их жизни. Не забыли и о турецких пилотах, для которых рейс из Гонконга стал последним.

Подробности расследования авиакатастрофы журналисты ИА «24.kg» сводят в материале «Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно». Он постоянно пополняется новыми фактами. Кроме того, сделали специальную подборку с фотографиями и интересными фактами, чтобы разобраться с бортовыми самописцами, которые в просторечье называют «черными ящиками».

Новостройки. Вопрос качества

Жизнь в сейсмоопасной зоне, где находится Кыргызстан, диктует определенные правила и условия: в Бишкеке особо актуален вопрос качества строительства жилых и общественных зданий. Мы выясняли, насколько они способны выдерживать удары подземной стихии. Кто контролирует качество строительства? И как узнать, выдержит ли ваш дом землетрясение.

Мороз и солнце, день чудесный

Православные Кыргызстана отметили на этой неделе Крещение, один из самых почитаемых праздников христианства. В богослужении и традиционном купании в ледяной проруби поучаствовала и корреспондент ИА «24.kg». Об этом и не только в ее репортаже из Панфиловского района Чуйской области.

Чтобы помнили

И еще одно событие на этой неделе мы не могли обойти стороной - 74-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Она продолжалась 872 дня и унесла тысячи жизней взрослых и детей. В честь даты в Бишкеке прошел митинг-реквием. А председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Анна Кутанова рассказала историю своей войны и жизни.