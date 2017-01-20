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Из аэропорта «Манас» ранее уже вывозили контрабанду

20/01/17 15:55, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Из аэропорта «Манас» ранее уже вывозили контрабандой товары народного потребления и сотовые телефоны. Об этом сообщала пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

 

Информация датирована 26 октября 2016 года. Тогда ГСБЭП сообщила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по пресечению незаконного ввоза товаров в Кыргызстан в районе села Манас Сокулукского района Чуйской области задержали две грузовые автомашины с прицепами, перевозившие товары, неуказанные в таможенной декларации, выехавшие с территории таможни «Манас».

 

При осмотре обнаружили товары народного потребления и мобильные телефоны.

 

По факту возбудили уголовное дело.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

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Как рассказали ИА «24.kg» в ГСБЭП, материалы передали в Сокулукский районный суд. Однако подробную информацию о происхождении груза предоставить отказались.

 

Ранее представитель компании - владельца воздушного судна ACT Airlines Айше Кынран заявила, что у самолета было достаточно топлива. «Боинг-747» приземлялся в Бишкеке для того, чтобы разгрузиться.

 

У депутатов Жогорку Кенеша есть информация относительно груза, который хотели оставить в Бишкеке. По словам Омурбека Текебаева, от общественности скрывают правду. Из «Боинга-747» хотели выгрузить контрабандный груз.

 

Напомним, 16 января в 7.31 возле «Манаса» потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Он не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на жилые дома поселка Дачи СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43604/

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