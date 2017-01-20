Из аэропорта «Манас» ранее уже вывозили контрабанду

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Из аэропорта «Манас» ранее уже вывозили контрабандой товары народного потребления и сотовые телефоны. Об этом сообщала пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.
Информация датирована 26 октября 2016 года. Тогда ГСБЭП сообщила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по пресечению незаконного ввоза товаров в Кыргызстан в районе села Манас Сокулукского района Чуйской области задержали две грузовые автомашины с прицепами, перевозившие товары, неуказанные в таможенной декларации, выехавшие с территории таможни «Манас».
При осмотре обнаружили товары народного потребления и мобильные телефоны.
По факту возбудили уголовное дело.
Как рассказали ИА «24.kg» в ГСБЭП, материалы передали в Сокулукский районный суд. Однако подробную информацию о происхождении груза предоставить отказались.
Ранее представитель компании - владельца воздушного судна ACT Airlines Айше Кынран заявила, что у самолета было достаточно топлива. «Боинг-747» приземлялся в Бишкеке для того, чтобы разгрузиться.
У депутатов Жогорку Кенеша есть информация относительно груза, который хотели оставить в Бишкеке. По словам Омурбека Текебаева, от общественности скрывают правду. Из «Боинга-747» хотели выгрузить контрабандный груз.
Напомним, 16 января в 7.31 возле «Манаса» потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Он не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на жилые дома поселка Дачи СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре члена экипажа.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43604/