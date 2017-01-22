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Погода в Кыргызстане на 23 января: ожидается сильный снег

22/01/17 18:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане 23 января ожидается снег, местами сильный.

 

В Бишкеке температура воздуха ночью -3 градуса, днем до +4.

 

День увеличится до 9 часов 36 минут.

 

В Чуйской области в понедельник температура воздуха понизится до -7 градусов ночью, днем до +6.

 

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью -7…-2, днем до +6 градусов.

 

В Нарынской области ожидается до -29 градусов ночью и -15…-10 днем.

 

В Иссык-Кульской температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем +6.

 

В Таласской области температура ночью до -8, днем +6 градусов.

 

На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43605/

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