Погода в Кыргызстане на 23 января: ожидается сильный снег

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В Кыргызстане 23 января ожидается снег, местами сильный.
В Бишкеке температура воздуха ночью -3 градуса, днем до +4.
День увеличится до 9 часов 36 минут.
В Чуйской области в понедельник температура воздуха понизится до -7 градусов ночью, днем до +6.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью -7…-2, днем до +6 градусов.
В Нарынской области ожидается до -29 градусов ночью и -15…-10 днем.
В Иссык-Кульской температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем +6.
В Таласской области температура ночью до -8, днем +6 градусов.
На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43605/