Топ-5 детских книг от сотрудников Детского фонда ООН

ИА «24.kg» представляет новую рубрику «Топ-5 книг». В ней известные люди, политики, общественные деятели будут рассказывать о своих любимых книгах, книгах о различных сферах жизни – политике, экономике, бизнесе.

Рубрику открывает глава ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо. Она рассказала о двух мировых бестселлерах среди детских книг - «Очень голодная гусеница» Эрика Карла и «Радужная рыбка» Маркуса Пфистера.

Сотрудники Детского фонда рекомендовали еще несколько книг для прочтения девчонкам и мальчишкам. ИА «24.kg» приводит их ТОП-5.

1. «Очень голодная гусеница» Эрика Карла

«Очень голодная гусеница» - интересная и красочная книга, которая радует детское воображение. Является хорошим путеводителем по жизни для детей младшего возраста, а последняя часть книги дает ощущение трансформации. Кроме того, это образовательная книга - родители могут рассказать о еде и питании, читая эту книгу дочерям и сыновьям, дети могут научиться считать, маленькие - узнать о разных продуктах.

2. «Радужная рыбка» Маркуса Пфистера

«Радужная рыбка» - очень добрая история с глубоким смыслом. Читая, родители могут обсуждать с детьми тему дружбы, одиночества, необходимости делиться. Есть здесь и более глубокие вещи – насколько плоха дискриминация и важна ценность жизни.

3. Сборник «Кыргызские народные сказки» («Кыргыз эл жомоктору»)

Добрые и поучительные рассказы, которые повествуют о простых ценностях – дружбе, семье, единстве, смелости, мудрости. Сразу вспоминаются смешные и поучительные приключения героя многих сказок – Апенди. Прочитайте их с ребенком и вспомните свое детство.

4. «Огурцы» Николая Носова

Поучительная история о честности, о том, что нельзя брать чужое и, образно говоря, не путать свой карман с государственным.

5. «Мы все из Бюллербю» и «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен

В первую очередь это очень добрые книги. А во-вторых, о детях. Даже если дети попадают в истории, то все рассказано с такой теплотой и юмором, что ребятам всегда интересно их прочитать.