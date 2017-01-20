Второе место выиграл на международном турнире шахматист из Кыргызстана

Шахматист из Кыргызстана стал вторым на международном турнире в Казахстане. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

По его данным, 12-20 января в городе Павлодаре прошел традиционный шахматный фестиваль памяти Юрия Никитина. Состоялось два турнира: круговой мастерский и по швейцарской системе. В первом участвовали 10 игроков из РК, КР и России. Кыргызстанец Эмильбек Сапар в девяти турах набрал 3,5 очка и занял восьмое место.

Другой представитель КР Тологон тегин Семетей набрал шесть очков и стал вторым. Победителю, у которого столько же очков, он уступил по дополнительным показателям.

Фото с сайта chess.kg.