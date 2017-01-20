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Второе место выиграл на международном турнире шахматист из Кыргызстана

20/01/17 19:42, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Шахматист из Кыргызстана стал вторым на международном турнире в Казахстане. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

 

По его данным, 12-20 января в городе Павлодаре прошел традиционный шахматный фестиваль памяти Юрия Никитина. Состоялось два турнира: круговой мастерский и по швейцарской системе. В первом участвовали 10 игроков из РК, КР и России. Кыргызстанец Эмильбек Сапар в девяти турах набрал 3,5 очка и занял восьмое место.

 

 

Другой представитель КР Тологон тегин Семетей набрал шесть очков и стал вторым. Победителю, у которого столько же очков, он уступил по дополнительным показателям.

 

Фото с сайта chess.kg.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43611/

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