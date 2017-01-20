Сегодня в рубрике «Официально»

Окмотпресс: Подписаны постановления, распоряжения:

- о внесении изменения в постановление «Об утверждении Типового положения о государственном научном учреждении»;

- о национальном конкурсе «Лучший экспортер Кыргызской Республики»;

- о внесении изменений в постановление о Координационном совете по правам человека;

- о внесении дополнений в некоторые решения правительства;

- о внесении изменений и дополнений в постановление о координации обучения государственных и муниципальных служащих за счет средств доноров;

- об освобождении Болсунбека Казакова от исполнения обязанностей директора Государственного агентства антимонопольного регулирования;

- о назначении Болсунбека Казакова председателем Фонда по управлению государственным имуществом.

Сообщает пресс-служба президента КР: Эрик Бейшембиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Пакистане.