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В Италии под лавиной выжили восемь человек

21/01/17 09:07, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Восемь выживших обнаружены в отеле в центральной Италии, который накрыла снежная лавина. Об этом сообщают СМИ.

 

Отмечается, что для эвакуации людей на место происшествия отправили спасательные вертолеты. По данным телеканала Rainews24, выжившие до сих пор заблокированы в здании, готовится операция по их подъему на поверхность.

 

Власти Италии ранее сообщили, что надежда обнаружить живых людей в гостинице еще есть. Они направили армейские подразделения и спецтехнику расчищать подъезды к месту происшествия, а также отряды пожарных и спасателей для того, чтобы вести поиски.

 

В ночь на 18 января при землетрясении сошла лавина и накрыла отель. В отеле Rigopiano находились около 30 человек, в основном туристы.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43626/

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