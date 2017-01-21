В Италии под лавиной выжили восемь человек

Восемь выживших обнаружены в отеле в центральной Италии, который накрыла снежная лавина. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что для эвакуации людей на место происшествия отправили спасательные вертолеты. По данным телеканала Rainews24, выжившие до сих пор заблокированы в здании, готовится операция по их подъему на поверхность.

Власти Италии ранее сообщили, что надежда обнаружить живых людей в гостинице еще есть. Они направили армейские подразделения и спецтехнику расчищать подъезды к месту происшествия, а также отряды пожарных и спасателей для того, чтобы вести поиски.

В ночь на 18 января при землетрясении сошла лавина и накрыла отель. В отеле Rigopiano находились около 30 человек, в основном туристы.