Крушение «Боинга-747». Правительство Кыргызстана в понедельник решит, что делать с собранными деньгами

Правительство Кыргызстана в понедельник, 23 января, решит, что делать с деньгами, поступившими на счет МЧС для помощи пострадавшим в результате крушения «Боинга-747» вблизи аэропорта «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщила министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова.

По ее словам, «вся возможная помощь уже оказана». «Собрано очень большое количество гуманитарной помощи, сейчас речь идет о дальнейшей координации действий. Министерство определило не только пострадавших в месте падения самолета, но и всех тех, кто проживает в данном дачном поселке. Ежедневно по 15-20 наших сотрудников выезжали на место, мы составили карту и полностью владеем ситуацией, где, в каком доме сколько проживает человек и какие у них нужды», - сказала Таалайкул Исакунова.

Она отметила, что одна из важных задач – по справедливости распределить всю накопленную помощь. «Минсоцразвития обязано защищать уязвимые группы населения, а в этом поселке как раз и проживают такие граждане. Эти люди постоянно находятся под риском. Они не стали бы там жить, если бы их материальное положение было хорошим», - добавила министр.

По данным МЧС на 20 января, на спецсчет поступило 19 миллионов сомов. Гражданские активисты собрали еще более 2 миллионов сомов.

На вопрос, распределят ли деньги индивидуально каждой семье или правительство само построит на эти деньги типовое жилье пострадавшим, глава Минсоцразвития ответила, что это будет решать кабмин в понедельник.

Напомним, 16 января турецкий грузовой самолет «Боинг-747» при заходе на посадку упал на поселок Дачи СУ. Погибли 38 человек, в том числе четыре пилота. Полностью разрушены 11 домов, еще 10 – частично.