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После крушения «Боинга» на улицах поселка Дачи СУ осталось авиатопливо

21/01/17 10:11, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Жители поселка Дачи СУ, пострадавшие в результате крушения «Боинга-747», жалуются то, что улицы поселка залиты остатками авиатоплива.

 

«6-я, 7-я, 8-я линии в поселке залиты смесью талой воды и авиакеросина. Ситуация, возможно, пожароопасная, поскольку остатки топлива вместе с тающим снегом просачиваются в стихийные склады вещей (их разбирают прямо на улице) и в сено. Ну и просто там ужасно воняет авиакеросином. Можно что-то сделать? Песком засыпать хотя бы?» - пишут волонтеры.

 

Как прокомментировали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, после завершения очистительных работ соответствующие службы проведут спецобработку.

 

Ранее в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке при заходе на посадку разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43632/

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