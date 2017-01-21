После крушения «Боинга» на улицах поселка Дачи СУ осталось авиатопливо

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Жители поселка Дачи СУ, пострадавшие в результате крушения «Боинга-747», жалуются то, что улицы поселка залиты остатками авиатоплива.
«6-я, 7-я, 8-я линии в поселке залиты смесью талой воды и авиакеросина. Ситуация, возможно, пожароопасная, поскольку остатки топлива вместе с тающим снегом просачиваются в стихийные склады вещей (их разбирают прямо на улице) и в сено. Ну и просто там ужасно воняет авиакеросином. Можно что-то сделать? Песком засыпать хотя бы?» - пишут волонтеры.
Как прокомментировали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, после завершения очистительных работ соответствующие службы проведут спецобработку.
Ранее в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке при заходе на посадку разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43632/