В России 15-летнего подростка подозревают в избиении 50-летнего кыргызстанца

В РФ 15-летнего подростка подозревают в жестоком избиении гражданина Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным следствия, подросток в ходе конфликта, произошедшего на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Рощинский Чаплыгинского района, избил 50-летнего уроженца Кыргызстана, нанеся ему множество ударов ногами, в том числе и в область головы. С закрытой черепно-мозговой травмой потерпевшего госпитализировали. Согласно выводам экспертов, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Межрайонным следственным отделом по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении преступления по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы, готовится международное поручение о помощи в проведении следственных действий с потерпевшим по месту его нахождения. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, составляет до восьми лет лишения свободы.