Мораторий на трансформацию земель требуют объявить в парке «Саймалуу-Таш»

Инициативная группа по защите историко-культурных памятников и природоохранных зон Кыргызстана требует объявить мораторий на трансформацию земель в парке «Саймалуу-Таш». Активисты направили письмо президенту КР Алмазбеку Атамбаеву.

Площадь Национального природного парка «Саймалуу-Таш» - 32 тысячи гектаров. На его территории расположено крупнейшее в мире высокогорное местонахождение петроглифов. По приблизительным подсчетам, в двух урочищах насчитывается более 10 тысяч камней со 100 тысячами изображений.

Объект состоит на государственном учете, включен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. С 2001 года внесен в предварительный список для включения его в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.