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Мораторий на трансформацию земель требуют объявить в парке «Саймалуу-Таш»

21/01/17 10:51, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Инициативная группа по защите историко-культурных памятников и природоохранных зон Кыргызстана требует объявить мораторий на трансформацию земель в парке «Саймалуу-Таш». Активисты направили письмо президенту КР Алмазбеку Атамбаеву.

 

Площадь Национального природного парка «Саймалуу-Таш» - 32 тысячи гектаров. На его территории расположено крупнейшее в мире высокогорное местонахождение петроглифов. По приблизительным подсчетам, в двух урочищах насчитывается более 10 тысяч камней со 100 тысячами изображений.

 

Объект состоит на государственном учете, включен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. С 2001 года внесен в предварительный список для включения его в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Однако Жогорку Кенеш, правительство, «Кыргызалтын» подняли вопрос о необходимости трансформации участка заповедника площадью в 100 гектаров для разведки и последующей эксплуатации золоторудного месторождения «Кылдоо».

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43637/

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