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В Бишкеке пройдет «Марш свободы»

21/01/17 11:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Бишкеке пройдет «Марш свободы», организованный в поддержку глобальной инициативы «Марш женщин Вашингтона», объединяющей миллионы людей по всему миру. Об этом сообщают правозащитный центр «Калым Шамы» и другие неправительственные организации.

 

По их данным, марш в Вашингтоне служит напоминанием новому правительству США и всему миру о том, что права женщин и есть права человека.

 

В сообщении говорится, что проблемы дискриминации, насилия и неравенства женщин с каждым годом увеличиваются в Кыргызстане и марш – это акция «против национальных, региональных и глобальных вызовов, угроз и дискриминации женщин во всем мире».

 

Кыргызстанцы присоединяются к акции, которая служит напоминанием о том, что «защита наиболее уязвимых и маргинальных групп и есть защита всех нас».

 

«Марш свободы» начнется от памятника Уркуе Салиевой (пересечение проспекта Чуй и улицы Абдрахманова) и завершится на площади Ала-Тоо, где активисты зачитают Гражданскую Хартию, которая была принята на «Форуме свободы и солидарности» в Мемориальном комплексе «Ата–Бейит» 16 января 2017 года.

 

Документ будет передан всем ветвям власти в КР: президенту, правительству, ЖК, в Верховный суд, а также широко распространен в обществе.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43638/

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