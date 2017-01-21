В Бишкеке пройдет «Марш свободы», организованный в поддержку глобальной инициативы «Марш женщин Вашингтона», объединяющей миллионы людей по всему миру. Об этом сообщают правозащитный центр «Калым Шамы» и другие неправительственные организации.

По их данным, марш в Вашингтоне служит напоминанием новому правительству США и всему миру о том, что права женщин и есть права человека.

В сообщении говорится, что проблемы дискриминации, насилия и неравенства женщин с каждым годом увеличиваются в Кыргызстане и марш – это акция «против национальных, региональных и глобальных вызовов, угроз и дискриминации женщин во всем мире».

Кыргызстанцы присоединяются к акции, которая служит напоминанием о том, что «защита наиболее уязвимых и маргинальных групп и есть защита всех нас».

«Марш свободы» начнется от памятника Уркуе Салиевой (пересечение проспекта Чуй и улицы Абдрахманова) и завершится на площади Ала-Тоо, где активисты зачитают Гражданскую Хартию, которая была принята на «Форуме свободы и солидарности» в Мемориальном комплексе «Ата–Бейит» 16 января 2017 года.

Документ будет передан всем ветвям власти в КР: президенту, правительству, ЖК, в Верховный суд, а также широко распространен в обществе.