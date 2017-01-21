Турция станет президентской. Вносятся поправки в Конституцию

Парламент Турции проголосовал за внесение поправок в Конституцию страны, касающихся введения президентской формы правления, сообщают российские издания со ссылкой на турецкие СМИ.

Уточняется, что 339 из 488 депутатов высказались «за».

«Данные поправки дадут президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану право личного контроля над Генштабом Вооруженных сил Турции и разведкой. В настоящее время их контролирует премьер-министр. Также президент сможет издавать указы, назначать министров и выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях», - говорится в сообщении.

Справка ИА «24.kg». С момента образования Турецкой Республики в 1923 году в стране действует парламентская форма правления. Ранее правящая Партия справедливости и развития (ПСР) внесла на рассмотрение в парламент соответствующий пакет поправок.