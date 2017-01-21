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Алмазбек Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций

21/01/17 11:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

 

По его данным, министр рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета, проводимой при координации оперативного штаба, о завершении поисково-спасательных работ и активизации мер, принимаемых государственными органами по устранению последствий трагедии.

 

«Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Министерству чрезвычайных ситуаций необходимо продолжить ремонтно-восстановительные работы на месте крушения самолета, сконцентрировать усилия на оказании всей необходимой поддержки и помощи семьям погибших и пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы», - говорится в сообщении. 

 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43641/

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