Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, министр рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета, проводимой при координации оперативного штаба, о завершении поисково-спасательных работ и активизации мер, принимаемых государственными органами по устранению последствий трагедии.

«Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Министерству чрезвычайных ситуаций необходимо продолжить ремонтно-восстановительные работы на месте крушения самолета, сконцентрировать усилия на оказании всей необходимой поддержки и помощи семьям погибших и пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы», - говорится в сообщении.