RSS
facebookfacebookgoogale+
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
«Золотые ершики» Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 января 2017 года. Воскресенье. Бишкекское время 02:32
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В больницах Бишкека находятся 20 пострадавших в результате крушения «Боинга-747»

21/01/17 12:08, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В больницах Бишкека находятся 20 пациентов, пострадавших в результате крушения турецкого «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

 

Отмечается, что накануне за помощью в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии обратилась женщина. У нее жалобы на головные боли и боль в грудной клетке.

 

В тяжелом состоянии остается только 29-летний Сагынбек Рахманов. У него ожог 45 процентов тела. Пациент находится в реанимации.

 

Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами для лечения пострадавших.

 

Напомним, 16 января при заходе на посадку потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Самолет упал на поселок Дачи СУ. Погибли 38 человек.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43642/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ