В больницах Бишкека находятся 20 пострадавших в результате крушения «Боинга-747»

В больницах Бишкека находятся 20 пациентов, пострадавших в результате крушения турецкого «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

Отмечается, что накануне за помощью в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии обратилась женщина. У нее жалобы на головные боли и боль в грудной клетке.

В тяжелом состоянии остается только 29-летний Сагынбек Рахманов. У него ожог 45 процентов тела. Пациент находится в реанимации.

Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами для лечения пострадавших.

Напомним, 16 января при заходе на посадку потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Самолет упал на поселок Дачи СУ. Погибли 38 человек.