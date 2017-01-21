Волонтеры продолжают оказывать финансовую помощь пострадавшим в результате крушения «Боинга-747», разбившегося вблизи аэропорта «Манас». Об этом сообщают организаторы акции.

По данным на сегодня, поступило 2 миллиона 346 тысяч 759 сомов и $1 тысяча 710.

Еще четыре семьи получили по 20 тысяч сомов, одна – 50 тысяч сомов.

Кроме того, активисты потратили 3 тысячи сомов на 21 пару тапочек для пострадавших, размещенных в гостинице «Семетей», 5 тысяч сомов – на медикаменты.

Транспортные расходы, телефонные разговоры, услуги такси волонтеры оплачивают из собственных средств.