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Волонтеры продолжают оказывать финансовую помощь пострадавшим в результате крушения «Боинга-747», разбившегося вблизи аэропорта «Манас». Об этом сообщают организаторы акции.
По данным на сегодня, поступило 2 миллиона 346 тысяч 759 сомов и $1 тысяча 710.
Еще четыре семьи получили по 20 тысяч сомов, одна – 50 тысяч сомов.
Кроме того, активисты потратили 3 тысячи сомов на 21 пару тапочек для пострадавших, размещенных в гостинице «Семетей», 5 тысяч сомов – на медикаменты.
Транспортные расходы, телефонные разговоры, услуги такси волонтеры оплачивают из собственных средств.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43643/