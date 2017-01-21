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Волонтеры продолжают оказывать финансовую помощь пострадавшим в результате крушения «Боинга-747»

21/01/17 12:36, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Волонтеры продолжают оказывать финансовую помощь пострадавшим в результате крушения «Боинга-747», разбившегося вблизи аэропорта «Манас». Об этом сообщают организаторы акции.

 

По данным на сегодня, поступило 2 миллиона 346 тысяч 759 сомов и $1 тысяча 710.

 

Еще четыре семьи получили по 20 тысяч сомов, одна – 50 тысяч сомов.

 

Кроме того, активисты потратили 3 тысячи сомов на 21 пару тапочек для пострадавших, размещенных в гостинице «Семетей», 5 тысяч сомов – на медикаменты.

 

Транспортные расходы, телефонные разговоры, услуги такси волонтеры оплачивают из собственных средств.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43643/

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