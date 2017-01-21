Замминистра ВД Кыргызстана Курсан Асанов избил журналиста

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Заместитель министра внутренних дел КР Курсан Асанов избил главного редактора "Азия Ньюс" Аслана Сартбаева. Об этом ИА "24.kg" сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.
По его словам, стычка произошла в одном из кафе в Бишкеке. "Аслан беседовал с бывшими депутатами. В это время там же находился Асанов с компанией. Он подошел к Аслану и ударил его. Поводом послужил коллаж на Курсанова, который был опубликован в последнем номере издания", - сказал Адиль Турдукулов и добавил, что он от имени Аслана Сартбаева подал заявление в Генпрокуратуру об избиении.
Курсан Асанов отказался комментировать инцидент, сославшись на то, что у него много дел.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43646/