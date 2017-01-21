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Замминистра ВД Кыргызстана Курсан Асанов избил журналиста

21/01/17 14:15, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Заместитель министра внутренних дел КР Курсан Асанов избил главного редактора "Азия Ньюс" Аслана Сартбаева. Об этом ИА "24.kg" сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

 

По его словам, стычка произошла в одном из кафе в Бишкеке. "Аслан беседовал с бывшими депутатами. В это время там же находился Асанов с компанией. Он подошел к Аслану и ударил его. Поводом послужил коллаж на Курсанова, который был опубликован в последнем номере издания", - сказал Адиль Турдукулов и добавил, что он от имени Аслана Сартбаева подал заявление в Генпрокуратуру об избиении.

 

Курсан Асанов отказался комментировать инцидент, сославшись на то, что у него много дел.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43646/

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