Минздрав Кыргызстана объяснил, почему запретил врачам давать комментарии СМИ

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Министерство здравоохранения Кыргызстана объяснило, почему запретило врачам давать комментарии СМИ.
Отмечается, что указание Министерства здравоохранения от 17 января действительно было издано в целях исключения появления недостоверной информации в СМИ по пострадавшим в результате авиакатастрофы «Боинга-747» около аэропорта «Манас».
«Как известно, в первые часы после аварии в СМИ и соцсетях появлялись различные цифры со ссылкой на разные источники. В этой связи на пресс-службу Минздрава было возложена ответственность скоординировать весь информационный поток в целях своевременного, а главное, объективного (точного) информирования общественности о деятельности Минздрава по оказанию помощи пострадавшим. Поэтому всем службам рекомендовано предоставлять данные в пресс-службу министерства для дальнейшего распространения в СМИ из единого источника информации. Это никоим образом не было ограничением предоставления информации общественности, а наоборот, цель была - обеспечение общественности точной информацией», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее председатель Общественного совета МЗ Айбар Султангазиев распространил документ, в котором врачам запрещается давать комментарии прессе и пользоваться Интернетом в рабочее время.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43647/