Кыргызстан занял 87-е место в рейтинге стран, благоприятных для привлечения специалистов

Кыргызстан занял 87-е место в списке самых привлекательных направлений для высококвалифицированных специалистов, свидетельствует Индикатор конкурентоспособности талантов. Об этом сообщили российские СМИ.

Возглавила рейтинг Швейцария, а Цюрих вошел в список городов, пользующихся наибольшей популярностью в мире, свидетельствует Индикатор конкурентоспособности талантов (Global Talent Competitiveness Index, GTCI).

Благодаря докладу становится ясно, какие страны создают наиболее благоприятные условия для привлечения самых талантливых специалистов.

В рейтинге GTCI пока продолжают преобладать европейские страны – они заняли 16 из 25 верхних строчек (всего в списке 118 участников). В топ-10 удалось пробиться только Сингапуру (2-е место), США (4-е место) и Австралии (6-е место).

Среди стран постсоветского пространства в рейтинге лидирует Эстония (20-е место), за ней следуют Латвия (32-е) и Литва (33-е). Казахстан на 53-м месте, Россия – на 56-м, Армения – на 65-м.

У Азербайджана 66-я позиция, Украины – 69-я, Грузии – 70-я, Молдовы 75-я.