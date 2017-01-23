В честь Дональда Трампа назвали новый вид моли

Новый вид бабочек описал канадский энтомолог Вазрик Назари в январе 2017 года. Новый таксон назвали в честь 45-го президента США, так как, по мнению ученого, желтовато-белые чешуйки на голове насекомого очень напоминают прическу Дональда Трампа. Об открытии вида Neopalpa donaldtrumpi сообщил британский таблоид Mail Online.

Экземпляр небольшого чешуекрылого Назари первоначально обнаружил при изучении коллекции музея энтомологии Богарта. Заинтересовавшись необычным экземпляром, систематические признаки которого не позволяли отнести его ни к одному из существующих видов рода Neopalpa (семейство выемчатокрылых молей), энтомолог выехал к месту сбора бабочки и вскоре обнаружил там и другие экземпляры нового вида.

Миниатюрное насекомое, длина которого в среднем составляет 3,6 миллиметра , в верхней части головы имеет характерные светло-желтые чешуйки, напомнившие энтомологу прическу 45-го президента США Дональда Трампа.

По словам ученого, открытие нового вида мотылька в густонаселенном районе Калифорнии, достаточно хорошо изученном энтомологами, подчеркивает важность сохранения уязвимых местообитаний редких видов.

Бабочка Neopalpa donaldtrumpi является редким и требующим охраны видом чешуекрылых, считает ученый.