Врачам в Кыргызстане не доверяют 22 процента опрошенных граждан

В Кыргызстане врачам не доверяют 22 процента опрошенных граждан. Такие данные приводит Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР) по итогам соцопроса.

Опрос проводился с 1 по 15 января 2017 года среди молодых людей (от 14 до 28 лет). В нем приняли участие 1 тысяча 82 человека по всему Кыргызстану, охвачены все 40 районов республики.

Согласно результатам, 14 процентов респондентов часто обращаются к врачам, 13 процентов лечатся дома и 60 процентов редко обращаются к услугам медработников.

При этом 62 процента молодежи пользуются услугами врачей в поликлиниках, 14 процентов из них идут в частные клиники и 4 процента прибегают к помощи народных целителей.

Как показал опрос, 48 процентов молодежи доверяют врачам, 28 процентов выразили неопределенную позицию и 22 процента отметили, что не доверяют.