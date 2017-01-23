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Врачам в Кыргызстане не доверяют 22 процента опрошенных граждан

23/01/17 10:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане врачам не доверяют 22 процента опрошенных граждан. Такие данные приводит Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР) по итогам соцопроса.

 

Опрос проводился с 1 по 15 января 2017 года среди молодых людей (от 14 до 28 лет). В нем приняли участие 1 тысяча 82 человека по всему Кыргызстану, охвачены все 40 районов республики.

 

Согласно результатам, 14 процентов респондентов часто обращаются к врачам, 13 процентов лечатся дома и 60 процентов редко обращаются к услугам медработников.

 

  • При этом 62 процента молодежи пользуются услугами врачей в поликлиниках, 14 процентов из них идут в частные клиники и 4 процента прибегают к помощи народных целителей.

Как показал опрос, 48 процентов молодежи доверяют врачам, 28 процентов выразили неопределенную позицию и 22 процента отметили, что не доверяют.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43656/

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