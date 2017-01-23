Врачам в Кыргызстане не доверяют 22 процента опрошенных граждан

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане врачам не доверяют 22 процента опрошенных граждан. Такие данные приводит Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР) по итогам соцопроса.
Опрос проводился с 1 по 15 января 2017 года среди молодых людей (от 14 до 28 лет). В нем приняли участие 1 тысяча 82 человека по всему Кыргызстану, охвачены все 40 районов республики.
Согласно результатам, 14 процентов респондентов часто обращаются к врачам, 13 процентов лечатся дома и 60 процентов редко обращаются к услугам медработников.
Как показал опрос, 48 процентов молодежи доверяют врачам, 28 процентов выразили неопределенную позицию и 22 процента отметили, что не доверяют.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43656/