МЧС Кыргызстана рекомендует отказаться от поездок на некоторых автодорогах

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МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, в связи с ожидаемым снегопадом эти участки дорог лавиноопасны. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43657/