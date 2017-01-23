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МЧС Кыргызстана рекомендует отказаться от поездок на некоторых автодорогах

23/01/17 10:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

МЧС КР рекомендует отказаться от поездок на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош – Мырза-Аке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаны-База - Канышкыя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

По ее данным, в связи с ожидаемым снегопадом эти участки дорог лавиноопасны. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43657/

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