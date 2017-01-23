Кумбез Тайлака баатыра самовольно отреставрировали еще в 1995 году местные власти, не согласовав работы с Министерством культуры. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор НИПИ «Кыргызреставрация» Джумамедель Иманкулов.

По его данным, в 1995-1996 годах на полуразрушенном мавзолее местные власти без ведома Министерства культуры КР провели «реставрационные» работы, разобрав остатки куполов вместе с верхней половиной стен с полуколоннами. Подлинные кирпичи сохранились только в нижней части сооружения.

Затем стены и кирпичи восстановили из современного кирпича. После все поверхности стен, куполов и полуколонн оштукатурили современным цементно-песчаным раствором и отделали под «шубу». В стенах заложили железобетонный каркас.

Тогда общественность не придала этому значения.

«С 10 по 30 июля 2016 года на мавзолее провели работы по договору между Ошским специализированным реставрационным управлением и Государственной дирекцией по подготовке и проведению Года истории и культуры. Требовалось отремонтировать разрушения несогласованной в 1995 году самовольной реставрации и устранить неприглядный вид памятника», - пояснил Джумамедель Иманкулов.

Облезшая местами штукатурка восстановлена, обновлена внешняя отделка, на что потратили 1/8 часть выделенных в 2016 году 1,7 миллиона сомов. Остальные деньги пошли на возведение металлической ограды и благоустройство. Эти работы согласовали с Министерством культуры, информации и туризма.

Напомним, возмущенные кыргызстанцы предложили в суде рассмотреть ответственность тех, кто изуродовал исторический памятник – кумбез Тайлака баатыра.

По словам главного редактора газеты «Объектив» Курманбека Мамбетова, до реставрации каждый кирпич кумбеза буквально дышал историей, на каждом сантиметре стены была видна великолепная работа мастеров.

«Кирпич, который, как говорили старики, обжигали, добавляя в глину животный жир, остался под слоем штукатурки. Кумбез сильно видоизменился, он принял какой-то непонятный, нелепый вид. Исчезла аура, которая всегда окружала кумбез Тайлака баатыра», – заявил он.