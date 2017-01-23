Крушение «Боинга-747». Часть обломков самолета направят для исследования в США

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Часть обломков «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января в районе аэропорта «Манас», направят для исследования в США. Об этом «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
По его словам, эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают работать в Кыргызстане.
расшифровать. Но это расшифровка только для комиссии. Для общественности данные еще не доступны», - сказал Жамшитбек Калилов.
Напомним, 16 января турецкий грузовой самолет «Боинг-747» при заходе на посадку упал на поселок Дачи СУ. Число жертв достигло 39.
Расследованием причин авиапроисшествия занимаются эксперты МАК совместно со специалистами Турции, США и Кыргызстана.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43661/