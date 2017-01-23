Крушение «Боинга-747». Часть обломков самолета направят для исследования в США

Часть обломков «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января в районе аэропорта «Манас», направят для исследования в США. Об этом «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают работать в Кыргызстане.

«Сегодня я разговаривал с председателем комиссии, он проинформировал, что черные ящики удалось расшифровать . Но это расшифровка только для комиссии. Для общественности данные еще не доступны», - сказал Жамшитбек Калилов.

Напомним, 16 января турецкий грузовой самолет «Боинг-747» при заходе на посадку упал на поселок Дачи СУ. Число жертв достигло 39.

Расследованием причин авиапроисшествия занимаются эксперты МАК совместно со специалистами Турции, США и Кыргызстана.